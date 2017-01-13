Прокуратура в Татарстане не подтвердила данные о изъятии детей за долги ЖКУ

КАЗАНЬ, 13 янв — РИА Новости, Ирина Дурницына. Прокуратура Зеленодольска не выявила фактов изъятия из семей детей за долги по жилищно-коммунальным услугам, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
Представитель администрации Зеленодольского района пояснил, что изъятие детей из неблагополучных семей – это крайняя мера, связанная, прежде всего, с угрозой жизни и здоровью ребенка, а не с долгами за жилищно-коммунальные услуги. По его информации, в 2016 году в районе из семей были временно изъяты 11 детей, которые проживали в неблагополучных семьях в условиях, не соответствующих действующим нормам проживания в целом.
"Зеленодольская городская прокуратура по поручению прокуратуры республики провела проверку в связи с появившейся в ряде СМИ информацией об изъятии детей из семей, не оплачивающих счета за жилищно-коммунальные услуги. По результатам изучения всех материалов установлено, что в 2016 году изъятие из семей было проведено в соответствии с федеральным законодательством. Фактов изъятия детей в связи с наличием задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги не выявлено", — сказал Галиев.
"Протокольное поручение главы района не было облечено в форму официального документа и фактически не реализовано. Между тем, указанное поручение содержит некорректную формулировку, дающую основания для неоднозначного толкования. По данному факту начальнику отдела опеки и попечительства Зеленодольского муниципального района объявлено предостережение о недопустимости нарушений федерального законодательства и о возможной административной и уголовной ответственности", — добавил Галиев.