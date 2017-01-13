Прокуратура в Татарстане не подтвердила данные о изъятии детей за долги ЖКУ

КАЗАНЬ, 13 янв — РИА Новости, Ирина Дурницына. Прокуратура Зеленодольска не выявила фактов изъятия из семей детей за долги по жилищно-коммунальным услугам, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

В четверг в местных СМИ появилась информация, что глава Зеленодольского района Татарстана поручил районным органам опеки изымать несовершеннолетних детей из семей, которые задолжали за газ и электричество. Прокуратура республики начала проверку по данному сообщению, отметив, что в ходе нее будет дана правовая оценка действиям местных властей, в том числе проверено соответствие распоряжения главы района требованиям федерального законодательства.

Представитель администрации Зеленодольского района пояснил, что изъятие детей из неблагополучных семей – это крайняя мера, связанная, прежде всего, с угрозой жизни и здоровью ребенка, а не с долгами за жилищно-коммунальные услуги. По его информации, в 2016 году в районе из семей были временно изъяты 11 детей, которые проживали в неблагополучных семьях в условиях, не соответствующих действующим нормам проживания в целом.

"Зеленодольская городская прокуратура по поручению прокуратуры республики провела проверку в связи с появившейся в ряде СМИ информацией об изъятии детей из семей, не оплачивающих счета за жилищно-коммунальные услуги. По результатам изучения всех материалов установлено, что в 2016 году изъятие из семей было проведено в соответствии с федеральным законодательством. Фактов изъятия детей в связи с наличием задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги не выявлено", — сказал Галиев.

При этом, по данным прокуратуры, установлено, что 12 декабря 2016 года главой Зеленодольского района проведено совещание, на котором в числе прочих обсуждалась ситуация с задолженностью населения по оплате жилищно-коммунальных услуг, было поручено организовать работу по проверке всех жилых помещений на территории муниципалитета, имеющих задолженность по оплате за энергоносители. При этом начальнику райотдела опеки и попечительства было поручено организовать работу по изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в таких жилых помещениях.

"Протокольное поручение главы района не было облечено в форму официального документа и фактически не реализовано. Между тем, указанное поручение содержит некорректную формулировку, дающую основания для неоднозначного толкования. По данному факту начальнику отдела опеки и попечительства Зеленодольского муниципального района объявлено предостережение о недопустимости нарушений федерального законодательства и о возможной административной и уголовной ответственности", — добавил Галиев.