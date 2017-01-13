Роспотребнадзор отметил рост числа жалоб на сайты о подростковых суицидах

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. За две недели новогодних каникул возросло число обращений в Роскомнадзор по поводу ссылок на страницы сайтов, содержащих информацию о подростковых суицидах, по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, сообщается на сайте Роспотребнадзора в пятницу.

"Так, в период школьных каникул и новогодних праздников с 25.12.2016 по 10.01.2017 в форму обращений, размещенную на сайте Роскомнадзора, раздел "Суицид", поступило 1164 ссылки на страницы сайтов, это на 79 ссылок больше, чем в период 10.12 — 24.12.2016", — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора и правоохранители ведут оперативный обмен информацией о сообществах и группах, пропагандирующих суицидальное поведение среди детей и подростков в интернете. Так, по данным ведомства, с сентября прошлого года в МВД России переданы материалы о более чем 1,2 тысячи ссылок на страницы групп и пользователей социальных сетей, которые содержат подобного рода информацию. Также в ведомстве подчеркнули, что выступают за введение уголовной ответственности за склонение к самоубийству детей и подростков, в том числе через социальные сети.

В ведомстве также рассказали, что три четверти запрещенных материалов, которые пропагандируют суицидальное поведение среди подростков, размещаются в социальных сетях в так называемых "группах смерти". При этом количество подростков-участников в таких группах исчисляется сотнями тысяч, а порой их число достигает миллиона, добавили в Роспотребнадзоре.