Кировскому вузу запретили принимать студентов

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Рособрнадзор по результатам проверок полностью запретил прием студентов в филиал Московского гуманитарно-экономического университета в Кирове, сообщила пресс-служба ведомства.
"По результатам проведенных проверок информации, содержащейся в уведомлении об устранении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, выявленного несоответствия Рособрнадзором, в том числе с участием Аккредитационной комиссии полностью лишены государственной аккредитации: Кировский институт (филиал) АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета", — говорится в сообщении.
За неисполнение предписания в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в Институт международных социально-гуманитарных связей, Сергиево-Посадский гуманитарный институт, Московский областной гуманитарный институт, астраханский и нижегородский филиалы Университета Российского инновационного образования, а у череповецкого филиала этого вуза приостановлено действие лицензии.