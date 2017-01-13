Кировскому вузу запретили принимать студентов

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Рособрнадзор по результатам проверок полностью запретил прием студентов в филиал Московского гуманитарно-экономического университета в Кирове, сообщила пресс-служба ведомства.

"По результатам проведенных проверок информации, содержащейся в уведомлении об устранении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, выявленного несоответствия Рособрнадзором, в том числе с участием Аккредитационной комиссии полностью лишены государственной аккредитации: Кировский институт (филиал) АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета", — говорится в сообщении.

Также по результатам проведенных с 2 по 9 января проверок частично по ряду специальностей аккредитации лишились филиал Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева в Железногорске и Российский государственный аграрный заочный университет.

За неисполнение предписания в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в Институт международных социально-гуманитарных связей, Сергиево-Посадский гуманитарный институт, Московский областной гуманитарный институт, астраханский и нижегородский филиалы Университета Российского инновационного образования, а у череповецкого филиала этого вуза приостановлено действие лицензии.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.