В Татарстане местные власти рассказали, из-за чего изымают детей из семей

КАЗАНЬ, 13 янв — РИА Новости, Ирина Дурницына. Детей из неблагополучных семей в Зеленодольском районе Татарстана изымают не из-за наличия коммунальных долгов, а в качестве крайней меры из-за угрозы их жизни и здоровью, сообщил РИА Новости представитель Зеленодольского района Татарстана Александр Коршунов.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что глава Зеленодольского района поручил районным органам опеки изымать несовершеннолетних детей из семей, которые задолжали за газ и электричество. Прокуратура республики начала проверку по данному сообщению. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала, что в Зеленодольском районе неуплата коммунальных платежей являлась достаточной причиной изъятия ребенка из семьи, но попытка нарушения прав детей уже пресечена. По ее словам, такие действия неправомочны, и манипулировать изъятием детей недопустимо.

Представитель властей Зеленодольского района рассказал агентству, что в 2016 году из семей были временно изъяты 11 детей при общем количестве должников по ЖКУ более 10 тысяч. "Они были изъяты по причине условий, не соответствующих проживанию в целом. Долги здесь не первостепенны. Это крайняя мера, когда комиссия признает, что исправить ситуацию по-другому невозможно, и никакое наличие долга не является первопричиной для изъятия", — подчеркнул он.

"Мы стараемся сделать все, чтобы не случилось беды. Пусть лучше ребенок поживет несколько месяцев в нормальных условиях, а для родителей это будет возможностью подумать. Изъятие ребенка – это очень серьезно, и никто "шашкой махать" здесь не будет", — добавил Коршунов.

Он отметил, что семей, которые не платят коммунальных платежей, в районе 98, в них живет 171 ребенок. По его словам, внимание к таким семьям усилилось после пожара в Лениногорском районе в прошлом году, где погибли мать и пятеро детей. "Глава района дал поручение еженедельно эти семьи обходить", — сказал представитель местных властей. Он добавил, что со всеми неблагополучными семьями работает специальная комиссия. Если из-за долгов семьи доходит до отключения газа или электроснабжения, но родители при этом адекватны, им предлагают найти работу через городской центр занятости, помогают реструктурировать долг, и ситуация выправляется.

"Если этого не происходит, родители продолжают пить, над детьми издеваться, дети – голодные-холодные, комиссия это выявляет и пытается сначала уговорами образумить родителей. Если же складывается ситуация, в которой здоровью ребенка угрожает опасность в тех условиях…, только тогда готовятся документы в суд для изъятия ребенка", — пояснил собеседник агентства.