ГИБДД передаст право взимать штрафы с большегрузов Ространснадзору

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. ГИБДД с июля 2017 года начнет передавать полномочия по взиманию штрафов с большегрузов в рамках системы "Платон" Ространснадзору, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ.

"В целях обеспечения неотвратимости наказания предполагается передача полномочий по применению штрафных санкций к нарушителям, выявленным системой "Платон", из компетенции Госавтоинспекции в адрес Ространснадзора. Передача полномочий будет осуществляться поэтапно начиная с 15 июля 2017 года", — сообщили агентству в ведомстве.

"При этом штатная численность Ространснадзора увеличена не будет, функция будет реализована путем оптимизации структуры Госавтодорнадзора", — уточнил Минтранс.

Как пояснили в министерстве, соответствующий проект закона уже прошел общественное обсуждение, и 12 января направлен на рассмотрение в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. При этом законопроект включает в себя также отмену 50%-ной скидки на уплату штрафа за неоплату проезда, а также предусматривает, что штраф за неоплату будет приходить после каждой камеры.

Сейчас штрафы за неоплату проезда по федеральным трассам владельцы большегрузов получают не чаще одного раза в сутки, штраф за первое нарушение составляет 5 тысяч рублей, а за повторное — 10 тысяч.

Минтранс также отмечает, что в рамках имеющихся сейчас полномочий по взысканию штрафов с иностранных грузоперевозчиков ГИБДД удалось обеспечить практически 100%-ный показатель взыскания.