Комитет ГД обратится в кабмин из-за невыплаты зарплат шахтерам "Кингкоула"

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и спорту намерен повторно обратиться в правительство с просьбой до 18 января предоставить информацию по ситуации с долгами шахтерам Ростовской области, сообщил глава комитета Ярослав Нилов (ЛПДР).

Более 60 шахтеров ГК "Кингкоул" в Ростовской области в августе объявили голодовку из-за долгов по зарплате, общая сумма которых превышала 300 миллионов рублей. Всего долги образовались перед 2,2 тысячи работников. Голодовка сейчас приостановлена. Часть долга перед шахтерами уже погашена.

В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по труду рассмотреть необходимость обращения в правительство в связи с ситуацией о невыплате зарплат шахтерам. Нилов сообщил, что в пятницу в думе прошло срочное рабочее совещание, в котором участвовали депутаты комитета, парламентарии, представляющие Ростовскую область, а также представители Минтруда и Минфина.

"В итоге совещания принято решение повторно обратиться в правительство с тем, чтобы в кратчайшие сроки (до 18.01.2017) получить полную информацию о возможности реализовать предложенный формат решения проблемы", — сказал журналистам Нилов.

По его словам, участники совещания отмечают, что у Государственной думы есть и такие инструменты, как парламентский запрос, принятие заявления или обращения, возможность вызвать ответственных должностных лиц на пленарное заседание. "Дальнейшая неопределенность в решении проблемы недопустима", — подчеркнул глава думского комитета.

Нилов напомнил, что в конце декабря комитет по труду во исполнение протокольного поручения уже направлял обращение по этому вопросу в Министерство труда и социальной защиты, содержащее определенный механизм решения проблемы, но пока ответа не поступило.