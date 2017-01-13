На Урале готовят к запуску инфосистему по управлению лесами

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Информационная система "Оборонлес" по управлению лесами Минобороны России заработает на Урале в 2017 году, первой в округе к ней присоединится Курганская область, сообщает управление лесного хозяйства военного ведомства.

"В Курганской области в 2017 году заработает информационная система "Оборонлес". Соглашение об использовании системы мониторинга лесов подписано между управлением лесного хозяйства Минобороны России и департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области в декабре 2016 года. Программа призвана уменьшить затраты и увеличить эффективность управления лесным хозяйством", – говорится в сообщении.

По словам советника начальника управления лесного хозяйства Минобороны России Ивана Петрова, система "Оборонлес" позволяет автоматизировать ключевые процессы управления лесным хозяйством, а также обеспечить космический и видеомониторинг лесов. При этом уже сегодня система позволяет получать оперативную и объективную информацию о состоянии лесов Минобороны России.

Как пояснили в управлении, автоматизированная информационная система (АИС) "Оборонлес" получает данные по пожарам из информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз) и научного центра оперативного мониторинга Земли "Российские космические системы".

"Система постоянно развивается. Так, на прошлой неделе мы запустили внутреннюю видеоконференцсвязь. Она доступна всем пользователям АИС "Оборонлес". Также немаловажным моментом является тот факт, что доступ к системе для органов исполнительной власти предоставляется бесплатно", – пояснил Петров.