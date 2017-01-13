На Урале готовят к запуску инфосистему по управлению лесами

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Информационная система "Оборонлес" по управлению лесами Минобороны России заработает на Урале в 2017 году, первой в округе к ней присоединится Курганская область, сообщает управление лесного хозяйства военного ведомства.
По словам советника начальника управления лесного хозяйства Минобороны России Ивана Петрова, система "Оборонлес" позволяет автоматизировать ключевые процессы управления лесным хозяйством, а также обеспечить космический и видеомониторинг лесов. При этом уже сегодня система позволяет получать оперативную и объективную информацию о состоянии лесов Минобороны России.
"Система постоянно развивается. Так, на прошлой неделе мы запустили внутреннюю видеоконференцсвязь. Она доступна всем пользователям АИС "Оборонлес". Также немаловажным моментом является тот факт, что доступ к системе для органов исполнительной власти предоставляется бесплатно", – пояснил Петров.