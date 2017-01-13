В Ростовской области за год привили от птичьего гриппа более двух млн птиц

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 янв — РИА Новости, Иван Капустин. Более двух миллионов птиц было привито от птичьего гриппа в Ростовской области в 2016 году, сообщает региональное правительство.

"На территории области проводится профилактическая вакцинация против гриппа различных видов домашней птицы, содержащейся в личных подворьях граждан и мелкотоварных фермерских хозяйствах. За 12 месяцев 2016 года привито 2 миллиона 35 тысяч голов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Ростовской области меры по профилактике гриппа птиц действуют в усиленном режиме еще с 2007 года, когда на Гуляй-Борисовской птицефабрике был выявлен геном вируса H5N8.

В понедельник, 9 января, сообщалось, что крупнейший производитель индейки в РФ компания "Евродон" полностью уничтожила поголовье птицы на площадке, где в конце прошлого года был введен карантин из-за птичьего гриппа. Было уничтожено около 160 тысяч птиц. По словам представителя компании, общий объем убытков "Евродона" от этих мероприятий составит не менее 1 миллиарда рублей.

В России вирус высокопатогенного гриппа впервые был обнаружен в минувшем году на озере Убсу-Нур в Тыве. Вирус этого подтипа в конце прошлого года вызвал вспышки заболевания на крупных птицефабриках Астраханской и Ростовской областей. От гриппа пострадала домашняя птица личных подворий в Калмыкии и Краснодарском крае, а также редкие виды птиц в воронежском зоопарке.

По информации Россельхознадзора, максимальная угроза возникновения новых случаев заболевания сохраняется на территориях Южного, Северокавказского и Крымского федеральных округов.