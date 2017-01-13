"Одноклассники" отреагировали на идею приравнять соцсети к операторам связи

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. В России уже есть законы, регулирующие работу социальных сетей, сказала РИА Новости пресс-секретарь сети "Одноклассники" Анастасия Жбанова, комментируя предложение депутата Андрея Лугового приравнять соцсети к операторам связи.

Депутат ранее в пятницу заявил, что к соцсетям должны быть такие же требования, как к операторам связи, чтобы "наших сограждан и наших детей не вербовали, чтобы ехать в Сирию и в другие горячие точки".

"В российском законодательстве есть законы, регулирующие деятельность соцсетей. И мы, как крупнейшая российская соцсеть, полностью ему соответствуем", — сказала Жбанова.

Ранее в пятницу Mail.ru Group, владеющая "Одноклассниками, а также другой крупнейшей в РФ соцсетью, "ВКонтакте", напомнила РИА Новости, что работа соцсетей, как и доступ в интернет, и без того осуществляется через операторов связи.

Позже советник президента РФ по интернету Герман Клименко заявил агентству, что считает нецелесообразным приравнивание соцсетей к операторам связи, а по поводу слов Лугового отметил, что это пока лишь личное высказывание депутата, и в отношении соцсетей вообще то и дело звучат "разные предложения".

Также в пятницу глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин заявил РИА Новости, что вопрос о приравнивании социальных сетей к операторам сотовой связи не стоит на повестке дня.