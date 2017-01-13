Скворцова о новой антитабачной концепции: гипербола для обозначения вектора

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Идея запрета продажи табачных изделий людям, родившимся после 2015 года, может быть переработана, сказала журналистам министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
22.5%Да, я бы вообще запретил(а) продажу сигарет
20.6%Нет, оставьте курильщиков в покое
20.4%Нужно повышать акцизы на табак и запрещать курение во всех общественных местах
36.5%Не надо ничего ужесточать, эффективнее рекламировать здоровый образ жизни
"Конечно, мы понимаем, что этот жёсткий запрет, что один человек, который родился в 2012 году, может покупать, а тот, который родился (позже) не может покупать, что это звучит как бы как некая такая гипербола, смешно. Но скорее мы это обозначили для того, чтобы обозначить жёсткий вектор в этом направлении", — сказала Скворцова.
Она добавила, что при привыкании в юном возрасте даже при отсутствии фармакологической зависимости от табака формируется стереотипное поведение, с получением удовольствия от соприкосновения сигареты с губами, от позы.