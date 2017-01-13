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Общество

Скворцова о новой антитабачной концепции: гипербола для обозначения вектора

17:0113.01.2017
(обновлено: 17:04 13.01.2017)
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Идея запрета продажи табачных изделий людям, родившимся после 2015 года, может быть переработана, сказала журналистам министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Нужно ли ужесточать "антитабачный" закон в России?
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Нужно ли ужесточать "антитабачный" закон в России?

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    Да, я бы вообще запретил(а) продажу сигарет

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    Нет, оставьте курильщиков в покое

  • 20.4%

    Нужно повышать акцизы на табак и запрещать курение во всех общественных местах

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    Не надо ничего ужесточать, эффективнее рекламировать здоровый образ жизни
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В начале января глава департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай рассказал о мерах, предусмотренных антитабачной концепцией до 2022 года. Среди них положение, согласно которому родившиеся после 2015 года на протяжении всей своей жизни не смогут приобретать табачные изделия.

"Конечно, мы понимаем, что этот жёсткий запрет, что один человек, который родился в 2012 году, может покупать, а тот, который родился (позже) не может покупать, что это звучит как бы как некая такая гипербола, смешно. Но скорее мы это обозначили для того, чтобы обозначить жёсткий вектор в этом направлении", — сказала Скворцова.

Она добавила, что при привыкании в юном возрасте даже при отсутствии фармакологической зависимости от табака формируется стереотипное поведение, с получением удовольствия от соприкосновения сигареты с губами, от позы.

Девушка курит на улице
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Рожденные не курить. Хроники войны с табаком
"То, что она (концепция) будет переработана в рамках обсуждения — конечно. Мы — ведомство, которое инициирует эти вектора — должны гиперболизированно их инициировать, потому что мы таким образом обозначаем позицию и нашу, и государства. А соответственно, что-то может быть смягчено или чуть-чуть по-другому раскрашено — мы это принимаем", — добавила министр.

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Общество
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4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Cicicipi
    С запретами всё ясно, клепаем как горячие пирожки. А что там с воспитанием и пропагандой здорового образа жизни? И тишина...
    17:07
    13.01.2017
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  • Hob Goblin
    Парабола (на исходе) здравого смысла...
    17:55
    13.01.2017
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  • jasmin.kofe
    Статистическая результативность подобных запретов более чем сомнительна.И вообще,нельзя запрещать полноправным гражданам что либо делать с собой(это не исключает ответственности за эти действия).
    18:08
    13.01.2017
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  • korsakowa09
    "Хорошими намерениями выстлана дорога в ад". В нашей стране антитабачную компанию превратили в театр абсурда, над которым все потешаются. Самое смешное, когда в фильмах, особенно старых "замазывают" сигареты, сигары и прочую табачную продукцию. Актер подносит руку ко рту, а там пятно... Он что палец сосет или в зубах ковыряет? Сейчас вейперов гнобят. А ведь они окурки не бросают, табачным противным дымом окружающих не травят и вреда от электронных сигарет гораздо меньше. А предлагаемый Сагалаем "закон" - это нарушение Конституции - это вам любой юрист скажет. Вот приняли закон о запрете курения в общественных местах, а кто его проверяет? Как курили на остановках, на ж.д платформах, в электричках и т.д. - так и курят. Если депутат Сагалай, предлагающий новое антитабачное положение организует антитабачные рейды по платформам пригородных электричек - это будет самое эффективное противодействие курению. И бумагу сэкономит.
    18:48
    13.01.2017
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