Скворцова о новой антитабачной концепции: гипербола для обозначения вектора

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Идея запрета продажи табачных изделий людям, родившимся после 2015 года, может быть переработана, сказала журналистам министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Нужно ли ужесточать "антитабачный" закон в России? Да, я бы вообще запретил(а) продажу сигарет

Нет, оставьте курильщиков в покое

Нужно повышать акцизы на табак и запрещать курение во всех общественных местах

Не надо ничего ужесточать, эффективнее рекламировать здоровый образ жизни Результаты Нужно ли ужесточать "антитабачный" закон в России? 22.5% Да, я бы вообще запретил(а) продажу сигарет

20.6% Нет, оставьте курильщиков в покое

20.4% Нужно повышать акцизы на табак и запрещать курение во всех общественных местах

36.5% Не надо ничего ужесточать, эффективнее рекламировать здоровый образ жизни Все опросы Голосовать

В начале января глава департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай рассказал о мерах, предусмотренных антитабачной концепцией до 2022 года. Среди них положение, согласно которому родившиеся после 2015 года на протяжении всей своей жизни не смогут приобретать табачные изделия.

"Конечно, мы понимаем, что этот жёсткий запрет, что один человек, который родился в 2012 году, может покупать, а тот, который родился (позже) не может покупать, что это звучит как бы как некая такая гипербола, смешно. Но скорее мы это обозначили для того, чтобы обозначить жёсткий вектор в этом направлении", — сказала Скворцова.

Она добавила, что при привыкании в юном возрасте даже при отсутствии фармакологической зависимости от табака формируется стереотипное поведение, с получением удовольствия от соприкосновения сигареты с губами, от позы.

"То, что она (концепция) будет переработана в рамках обсуждения — конечно. Мы — ведомство, которое инициирует эти вектора — должны гиперболизированно их инициировать, потому что мы таким образом обозначаем позицию и нашу, и государства. А соответственно, что-то может быть смягчено или чуть-чуть по-другому раскрашено — мы это принимаем", — добавила министр.