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Общество

Бречалов рассказал о проблемах изъятия детей из семей

16:4413.01.2017
(обновлено: 16:49 13.01.2017)
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Секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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ОРЛОВ (Кировская область), 13 янв – РИА Новости. Секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов считает, что главная проблема с изъятием детей из семьи органами опеки связана со спекуляциями на этой теме правозащитниками и общественниками, не попытавшимися разобраться в ситуации.

"Беда первая, главная – это большой объем спекуляции вокруг этой темы. У нас зачастую особенно правозащитники наши и общественники, не пытаясь даже разобраться в ситуации, начинают спекулировать… Это такая потребность… у правозащитников очень быстро застолбить за собой новость, занять информационное поле", — заявил Бречалов РИА Новости в ходе рабочей поездки в Кировскую область.

Подросток у окна. Архивное фото
© Fotolia/ Jan H. Andersen
СК проводит проверку после изъятия приемных детей из московской семьи
В качестве примера секретарь ОП РФ привел судьбу мальчика из спецучилища, которого забрали из цыганской неблагополучной семьи. Со слов Бречалова, детали дела подростка говорят о том, что при возвращении в семью мальчик, скорее всего, вновь нарушит закон. При этом с юридической точки зрения, пока нет возможности лишить его отца и мать родительских прав.

"Эта проблема, честно признаюсь, я не знаю, как ее решить. Надо спросить у Анны Кузнецовой (детский омбудсмен – ред). Может быть, если четко невозможно прописать в законе, то точно надо мониторить… при желании, в каждую ситуацию можно вникнуть и предотвратить беду", — заключил он.

Член Совета Федерации Елена Мизулина. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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Мизулина следит за ситуацией с изъятием детей из многодетной семьи в Москве
В пятницу секретарь ОП РФ Александр Бречалов и председатель Комиссии ОП РФ по поддержке молодежных инициатив Сангаджи Тарбаев посетили в Кировской области "Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа", которое находится под шефством секретаря ОП РФ. В посещении спецучилища также принимал участие врио губернатор Кировской области Игорь Васильев.

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