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Общество

Бречалов призвал указывать в аттестатах выпускников о девиантном поведении

16:3713.01.2017
(обновлено: 16:41 13.01.2017)
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Секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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ОРЛОВ (Кировская область), 13 янв – РИА Новости. Секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов считает нужным указывать в аттестатах выпускников спецшкол, где учатся трудные подростки, о девиантном (общественно опасном) поведении.

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© Fotolia/ Mediteraneo
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Ранее Минобрнауки сообщило о намерении переименовать школы для трудных подростков, исключив из документов указание о девиантном поведении выпускников. Сейчас эти школы называются "специальные учебно-воспитательные общеобразовательные учреждения для обучающихся с девиантным поведением". Такое же название содержится в бланках аттестатов выпускников, что, по данным ведомства, "создает им существенные затруднения в продолжении обучения и трудоустройстве". Для решения этого вопроса в мае был подготовлен проект изменений в существующие приказы.

"Указывать надо, потому что тогда некая модель поведения работодателя или вуза должна корректироваться в лучшую сторону, больше внимания (будет уделяться). Это мое личное мнение. Вопрос не в штампе и записи, а вопрос в отношении", — сказал Бречалов РИА Новости во время рабочей поездки в Кировскую область.

Пустые парты в одном из классов школы. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Уницын
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Бречалов подчеркнул, что речь идет об отношении общества к таким подросткам, которое сейчас такое, что с ними лучше не связываться. Именно с этим отношением и надо работать, считает секретарь ОП.

В качестве примера он привел ситуацию с воспитанником одного спецучилища, который очень хотел поступить в военное училище, но в прошлом угрожал жизни человека с оружием в руках.

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"А если такой парень выйдет, а ни у кого не будет информации об этом", — заключил он.

В пятницу секретарь ОП РФ Александр Бречалов и председатель комиссии ОП РФ по поддержке молодежных инициатив Сангаджи Тарбаев посетили в Кировской области "Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа", которое находится под шефством секретаря ОП РФ.

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Общество
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
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  • irinaburova2016
    Т. е. речь о возрождении волчьего билета, только с более обширным спектром действия. Но почему нужно включать информацию о девиантном поведении в аттестат? Паспорт - гораздо более подходящий документ. А еще можно клеймить. Это проще, чем перевоспитывать и лечить.
    01:16
    14.01.2017
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