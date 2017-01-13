Бречалов призвал указывать в аттестатах выпускников о девиантном поведении

ОРЛОВ (Кировская область), 13 янв – РИА Новости. Секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов считает нужным указывать в аттестатах выпускников спецшкол, где учатся трудные подростки, о девиантном (общественно опасном) поведении.
"Указывать надо, потому что тогда некая модель поведения работодателя или вуза должна корректироваться в лучшую сторону, больше внимания (будет уделяться). Это мое личное мнение. Вопрос не в штампе и записи, а вопрос в отношении", — сказал Бречалов РИА Новости во время рабочей поездки в Кировскую область.
В качестве примера он привел ситуацию с воспитанником одного спецучилища, который очень хотел поступить в военное училище, но в прошлом угрожал жизни человека с оружием в руках.
В пятницу секретарь ОП РФ Александр Бречалов и председатель комиссии ОП РФ по поддержке молодежных инициатив Сангаджи Тарбаев посетили в Кировской области "Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа", которое находится под шефством секретаря ОП РФ.