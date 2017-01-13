В Крыму отменят плату за детсады в сельских районах

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. В Крыму с 2018 года будет отменена плата за пребывание детей в детских садах, расположенных в сельской местности, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В ближайшее время необходимо рассмотреть возможность в сельских районах не взимать с родителей оплату за пребывание детей в детских садах. Предлагаю такую практику ввести в 2018 году. В сельской местности материальное положение у людей достаточно непростое, поэтому, на мой взгляд, было бы правильно, если бы мы такой эксперимент ввели", — цитирует слова Аксенов его пресс-служба.

Глава республики подчеркнул, что по информации вице-премьера Аллы Пашкуновой, данная программа обойдется крымскому бюджету в сумму около 1 миллиарда рублей.

"Если у нас доходы бюджета позволят это осуществить в 2017 году, то можно начать реализацию данной программы уже в текущем году. Но с 1 января 2018 года мы точно такую практику в сельских районах введем", — заверил глава Крыма.

В свою очередь министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова сообщила, что уже имеются расчеты в разрезе каждого района и поселка. "Это действительно даст возможность и трудоустройства родителям, и реального получения первой ступени образования", — подчеркнула министр.

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