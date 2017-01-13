Кузнецова прокомментировала ситуацию с похищенным в Дедовске отказником

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова считает преступлением случай похищения ребенка, от которого ранее отказалась биологическая мать, из детского дома в Подмосковье, но подчеркивает, что дальнейшие действия должны привести к тому, чтобы ребенок оказался в семье.
"Будет суд, который решит меру пресечения, есть самые строгие меры – до 12 лет лишения свободы, но мы понимаем и то, что ребенку хорошо в семье, что его растили в абсолютной любви. С другой стороны, мы должны понимать, что преступное деяние, безусловно, совершено", — сказала Кузнецова.
Она также пообещала, что будет стимулировать решения в интересах ребенка.
"Важно, чтобы дальнейшие действия привели к тому, чтобы ребенок оказался в семье", — добавила омбудсмен.