Кузнецова прокомментировала ситуацию с похищенным в Дедовске отказником

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова считает преступлением случай похищения ребенка, от которого ранее отказалась биологическая мать, из детского дома в Подмосковье, но подчеркивает, что дальнейшие действия должны привести к тому, чтобы ребенок оказался в семье.

По данным следствия, в 2014 году 40-летняя жительница Красногорского района, потерявшая собственного ребенка, похитила из палаты родильного отделения месячного мальчика, от которого отказалась его биологическая мать. Установить предполагаемую похитительницу удалось по оперативной информации, поступившей в правоохранительные органы. В СК выяснил, что на протяжении двух с лишним лет женщина скрывала от родных биографию ребенка, приняв и воспитывая "отказника" как родного.

"Будет суд, который решит меру пресечения, есть самые строгие меры – до 12 лет лишения свободы, но мы понимаем и то, что ребенку хорошо в семье, что его растили в абсолютной любви. С другой стороны, мы должны понимать, что преступное деяние, безусловно, совершено", — сказала Кузнецова.

Она также пообещала, что будет стимулировать решения в интересах ребенка.

"Важно, чтобы дальнейшие действия привели к тому, чтобы ребенок оказался в семье", — добавила омбудсмен.