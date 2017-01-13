В московских аэропортах отменили более 30 рейсов

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Свыше 30 рейсов отменены в московских аэропортах, еще 16 рейсов задержаны, свидетельствуют данные на портале "Яндекс.Расписание".

Согласно данным сервиса на 14.30 мск, в аэропорту Домодедово 8 рейсов задержаны, 11 — отменены. В Шереметьево статус "отменен" имеют 20 рейсов, статус "задержан" — 8 рейсов. Во Внуково отменены два рейса, задержанных рейсов нет.

В аэропорту Жуковский, согласно его онлайн-табло, задержанных и отмененных рейсов нет.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра РФ, 13 января в Москве облачно, местами небольшой снег, гололедица.