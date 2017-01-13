Эксперт при Минздраве рассказал, почему надо запретить кальяны в ресторанах

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Курение кальяна негативно влияет на санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране, поэтому этот вид досуга в предприятиях общепита нужно запретить, заявил член координационного совета по борьбе против табака при министерстве здравоохранения РФ Виктор Зыков.

"И в трубках, и в жидкости содержатся вредоносные как бактерии, так и вирусы, стафилококк и вирус гепатита, то есть это действительно влияет, в том числе, на санэпидобстановку в стране. Поскольку предприятия общественного питания, наверное, не способны в такой мере обеспечить обслуживание этих аппаратов, то понятно, что здесь необходимо предусмотреть, чтобы это было запрещено", — сказал Зыков на круглом столе в МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что состав курительных смесей зачастую неизвестен, из-за чего непонятно, есть ли в них табак и какое влияние они могут оказывать на организм.

"Это стимулирование потребления табака, то есть кальян использовался и используется, в основном, для курения именно табака. Поэтому, когда курят кальян, понятно, что идет имитация курения, идет толчок к потреблению табака", — добавил Зыков. Так он ответил на вопрос президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова о том, почему планируется запретить в предприятиях общепита кальяны, в которых не используется табак.

Запрет использования в организациях общественного питания кальянов прописан в "Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу".