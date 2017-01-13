В центре Челябинска открылось колесо обозрения высотой 73 метра

ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая — РИА Новости. Круглогодичный аттракцион "Колесо обозрения" высотой 73 метра запущен в пятницу в центре Челябинска, сообщил гендиректор холдинга "Мегаполис" Александр Одольский.

По данным пресс-службы министерства экономического развития региона, проект строительства нового аттракциона в центре Челябинска, инициатором возведения которого стал КРК "Мегаполис", был одобрен общественностью. Колесо стало одним из самых больших в России, такие современные аттракционы можно увидеть в Вене, Лондоне, Париже, Сочи и Екатеринбурге, уточняет пресс-служба. Инвестиции в проект составили около 100 миллионов рублей, вложений областного бюджета не потребовалось, сообщала пресс-служба.

"Всесезонное колесо обозрения запущено в центре Челябинска. 73-метровый аттракцион получил все разрешительные документы, прошел все необходимые ходовые испытания и теперь готов с 13 января принять первых посетителей", — написал Одольский на своей страничке в Facebook.

Новое колесо обозрения — третье по высоте в России и самое высокое в стране среди всесезонных, аттракцион имеет 18 закрытых кабинок на шесть человек каждая, с мягкими сиденьями и с климат-контролем, уточняет он. Колесо обозрения будет работать круглый год, с 10 часов утра и до часа ночи, добавил он.