Соколов назвал полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх вопросом обозримого будущего

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Открытие чартерного авиасообщения с египетскими городами Хургада и Шарм-эш-Шейх является вопросом недалекого будущего, заявил глава Минтранса РФ Максим Соколов.

Российские специалисты в конце декабря посетили аэропорт Каира, в данный момент они находятся с инспекцией в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе.

"Заключение (специалистов по аэропорту Каира — ред.) сейчас готовится. Как только оно будет подписано соответствующими экспертами, на его базе мы сформируем предложения и направим в правительство РФ для принятия окончательного решения руководством страны", — сказал министр, подчеркнув, что это касается только каирского аэропорта, то есть регулярного сообщения.

"Что касается вопросов по открытию чартерного сообщения — с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом — то это тоже вопрос недалекого времени", —

отметил Соколов.

Специалисты должны вернуться из Хургады и Шарм-эш-Шейха уже на следующей неделе. "Как только наши эксперты вернутся, в пределах 20 января, мы на базе полученной информации сможем подготовить очередное заключение по готовности именно этих аэропортов", — сказал глава Минтранса, добавив, что точной даты их возвращения нет. "Там могут быть различные вопросы, поэтому это вопрос начала следующей недели", — отметил Соколов.

"Доклад по Каиру будет готов в ближайшее время, а вторым этапом — доклад по состоянию двух других аэропортов", — подытожил он.