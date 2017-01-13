В Мосгортрансе оценили работу общественного транспорта во время снегопада

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Городской пассажирский транспорт в Москве работал в усиленном режиме во время прошедшего в городе снегопада и при этом действовал слаженно, сбоев в работе допущено не было, сообщает пресс-служба "Мосгортранса".

В четверг в Москве начался снегопад, снег будет идти до конца недели, синоптики ожидают, что в столичном регионе за 2 дня выпадет более трети месячной нормы осадков.

"Сложные погодные условия не оказали влияния на график движения автобусов, троллейбусов и трамваев: серьезных сбоев зафиксировано не было", — говорится в сообщении.

В обеспечении бесперебойного движения транспорта были задействованы 50 единиц техники и 150 сотрудников, отвечающих за надлежащее состояние инфраструктуры.

"Необходимые меры для своевременного выхода транспорта на маршруты предпринимались в течение всей ночи", — отмечается пресс-службой.

Так, были отменены все ремонтные работы на контактной сети трамвая для беспрепятственной работы вагонов-снегоочистителей перед началом рабочего дня.

В утренний час пик по столичным маршрутам курсировали более 6,1 тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев. В настоящее время наземный городской пассажирский транспорт работает в штатном режиме.