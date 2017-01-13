Повышение зарплат чиновников в Подмосковье будет зависеть от их работы

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Повышение зарплат подмосковных чиновников будет зависеть от эффективности их работы и достигнутых результатов; граждане, живущие и работающие в Подмосковье, также могут рассчитывать на повышение зарплат в 2017 году, но, прежде всего, это коснется работников бюджетной сферы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Что касается чиновников, то здесь на уровне президента прозвучал очень четкий сигнал — мы должны работать на результат, мы должны быть эффективными. Поэтому повышение зарплат чиновников будет зависеть от того, насколько эффективно, качественно ты коснулся цели, достиг результата", — сказал Воробьев.

Он добавил, что "и в прошлом году, и в этом году предусмотрено повышение заработных плат".

"Прежде всего, это учителя, врачи, младший персонал, медицинский персонал, которые очень нуждаются в поддержке, и такие возможности мы имеем, и повышение заработной платы обязательно будет", — сказал губернатор.

В то же время, добавил он, что "механически, всем повышать зарплату мы не имеем права".