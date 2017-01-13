Приравнивание соцсетей к операторам связи не стоит на повестке дня в ГД

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Вопрос о приравнивании социальных сетей к операторам сотовой связи не стоит на повестке дня, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой предложил приравнять соцсети к операторами связи, "чтобы к ним были совсем другие требования".

"Эта тема не стоит на повестке дня. Вопрос приравнивания соцсетей к операторам сотовой связи не обсуждался и не обсуждается. На сегодняшний день никаких законопроектов подобного рода в работе комитета нет", — сказал Левин.