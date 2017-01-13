Песков о 27 миллиардах рублей для сотрудников СК: не комментируем

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Кремль не комментирует информацию об обращении главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и Генпрокурора Юрия Чайки к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выделить из бюджета 27 миллиардов рублей на обеспечение жильем сотрудников их ведомств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Чайка и Бастрыкин обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить средства для обеспечения своих сотрудников жильем.

"Мы служебную переписку никогда не комментируем. Мы не опровергаем, не подтверждаем – это служебная переписка. В данном случае мы информируем вас о тех или иных принятых решениях. В настоящий момент я не буду это комментировать", — сказал Песков журналистам.

На 1 декабря 2016 года в прокуратуре на получение квартир претендуют 3,69 тысячи человек, для обеспечения их жильем надзорному ведомству необходимо почти 19 миллиардов рублей, говорится в дополнительном письме Генпрокуратуры. В Следственном комитете оказалось 3,8 тысячи очередников на получение квартир, однако ведомство запросило 7,6 миллиардов рублей. По данным "Коммерсанта", в СКР при расчетах ориентировались не на семью из трех человек, а лишь на одного сотрудника.