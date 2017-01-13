Бастрыкин наградил Григоровича медалью "За чистоту помыслов"

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин наградил выдающегося русского хореографа Юрия Григоровича ведомственной медалью "За чистоту помыслов и благородство дел", сообщила журналистам и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

Бастрыкин, по словам Петренко, охарактеризовал Григоровича как яркого и талантливого человека, который по праву считается величайшим балетмейстером нашего времени. "Подлинный мастер, творец, вы много и плодотворно трудитесь, воплощая в жизнь смелые новаторские идеи. Ваши постановки, среди которых балеты "Спартак", "Щелкунчик", "Ромео и Джульетта", "Легенда о любви", открыли новую страницу в истории мировой хореографии, а для поклонников балета стали эталоном высокого искусства", — привела представитель ведомства слова Бастрыкина.

Также председатель СК России от себя лично и от коллектива ведомства выразил Григоровичу самые теплые поздравления в связи с 90-летним юбилеем, который артист отметил 2 января, пожелав замечательного настроения, крепкого здоровья, счастья и вдохновения.