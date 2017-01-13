МЭР ожидает значительного снижения уровня безработицы в стране в 2017 году

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости/Прайм. Минэкономразвития ожидает в 2017 году значительного снижения уровня безработицы в РФ и ускорения роста доходов населения к концу года, заявил глава МЭР Максим Орешкин.

"По итогам 2017 года мы ожидаем довольно значительного снижения уровня безработицы и дальнейшего ускорения реального роста зарплат. Они уже вышли в положительную зону, к концу 2017 года начнут ускоряться ещё сильнее", — сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.

"Чем это плохо? Плохо тем, что бизнес будет сталкиваться с серьёзными ограничениями с точки зрения поиска сотрудников", — заметил он. Развитие новых инвестпроектов, по его словам, будет натыкаться на то, что деньги есть, проекты есть, но людей, которые эти проекты смогут реализовывать, будет очень сложно найти.

"Нужно стараться увеличивать предложение на рынке труда, это вопрос увеличения экономически активного населения, снижения структурной безработицы", — добавил Орешкин.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.