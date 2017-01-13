В Москву на лечение доставили двух тяжелобольных детей из Ханты-Мансийска

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Спецборт МЧС России доставит из Ханты-Мансийска на лечение в Москву двух тяжелобольных детей, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"МЧС России направило в Ханты-Мансийск самолет Ан-148 для проведения санитарно-авиационной эвакуации двоих детей", — сказали в министерстве.

Дети нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Летающий госпиталь Ан-148 МЧС России, который осуществляет перелет, оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями для транспортировки детей, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.

В полете маленьких пациентов будут сопровождать медики и врачи отряда "Центроспас" МЧС России и Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ.

Планируется, что в Москве детей доставят для специализированного лечения в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России.