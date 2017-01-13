Госдума приняла в I чтении законопроект о расширении понятия "каботаж"

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении понятия "каботаж" в кодексе торгового мореплавания.
Отмечается, что в настоящее время законодательство РФ не регламентирует перевозки и буксировку на территории России, которые начинаются или заканчиваются за пределами границ морского порта, то есть за пределами его территории и акватории.
Таким образом, в настоящее время российские компании, осуществляющие перевозки на судах, плавающих под государственным флагом РФ, не имеют никаких привилегий при перевозках между территорией России и объектами, находящимися под российской исключительной юрисдикцией.