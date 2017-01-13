Госдума приняла в I чтении законопроект о расширении понятия "каботаж"

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении понятия "каботаж" в кодексе торгового мореплавания.

Законопроектом предлагается под каботажем понимать перевозки и буксировку не только между российскими морскими портами, но и между морскими портами, другими местами погрузки и выгрузки в России или искусственными островами, установками и сооружениями на континентальном шельфе России.

Отмечается, что в настоящее время законодательство РФ не регламентирует перевозки и буксировку на территории России, которые начинаются или заканчиваются за пределами границ морского порта, то есть за пределами его территории и акватории.

При этом суда, плавающие под флагом иностранного государства, сохраняют возможность проводить такие работы, так как их деятельность регулируется международными договорами России или в порядке, установленном постановлением правительства РФ.

Таким образом, в настоящее время российские компании, осуществляющие перевозки на судах, плавающих под государственным флагом РФ, не имеют никаких привилегий при перевозках между территорией России и объектами, находящимися под российской исключительной юрисдикцией.