Дума ратифицировала Конвенцию о борьбе с канцерогенами

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Госдума приняла закон о ратификации Конвенции о борьбе с опасностью, вызываемой канцерогенными веществами и агентами в производственных условиях, и мерах профилактики.

Эта конвенция была принята на 59-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда 24 июня 1974 года в Женеве и вступила в силу 10 июня 1976 года.

"Конвенцией установлены требования по обеспечению охраны труда и здоровья работников, занятых на работах, связанных с применением канцерогенных веществ и агентов, а также контроля за использованием таких веществ", — говорится в пояснительной записке.

В частности, предусматривается необходимость определения канцерогенных веществ и агентов, применение которых на рабочих местах запрещено либо подлежит разрешению или контролю, и мер по защите работников от их воздействия.

Конвенцией предписывается информирование работников об имеющихся профессиональных рисках, обеспечение соответствующих медицинских обследований, отмечали ранее в правительстве РФ. Конвенция подлежит ратификации, так как затрагивает основные права и свободы человека. Ратификация не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета, поскольку соответствующие требования уже содержатся в законодательных и иных нормативных правовых актах РФ.

"Ратификация конвенции будет способствовать признанию достижений РФ в сфере защиты жизни и здоровья работников от воздействия канцерогенных веществ и агентов при осуществлении трудовой деятельности, укрепит авторитет РФ на международном уровне, позволит эффективно обмениваться опытом в указанной сфере с развитыми странами Евросоюза и другими государствами, ратифицировавшими конвенцию", — говорится в пояснительных документах.

По экспертным оценкам, в стране насчитывается свыше 11 тысяч канцерогеноопасных организаций. В соответствии с данными, получаемыми в ходе их паспортизации, в целом по России подвергается производственному воздействию канцерогенов свыше миллиона человек.