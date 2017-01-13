Матвиенко рассказала, на чем должна основываться работа журналиста

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Деятельность журналистов должна основываться на ответственности, твердой гражданской позиции, беспристрастности и честности, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Матвиенко отметила, что это праздник для "людей разных профессий, связанных со сферой печати", тех, кто "способствует оперативному освещению событий и анализу происходящего в мире". При этом она обратила внимание на то, что печать по-прежнему играет большую роль, хотя сам процесс подачи информации преимущественно сменился электронным видом. По ее словам, печать "формирует общественное мнение и идеологическое пространство, отстаивает ценности гуманизма, справедливости, реализует главные свободы – слова, совести, выбора".
Спикер Совфеда пожелала, чтобы труд каждого представителя издательского и журналистского сообществ стал "достойным вкладом в продолжение лучших традиций российских мастеров печати".