Матвиенко рассказала, на чем должна основываться работа журналиста

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Деятельность журналистов должна основываться на ответственности, твердой гражданской позиции, беспристрастности и честности, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

В пятницу в России отмечается день российской печати. Этот день учрежден указом президента России в 1992 году в память о начале издания первой российской печатной газеты, основанной Петром I. Именно 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года в Москве вышла первая русская газета.

Матвиенко отметила, что это праздник для "людей разных профессий, связанных со сферой печати", тех, кто "способствует оперативному освещению событий и анализу происходящего в мире". При этом она обратила внимание на то, что печать по-прежнему играет большую роль, хотя сам процесс подачи информации преимущественно сменился электронным видом. По ее словам, печать "формирует общественное мнение и идеологическое пространство, отстаивает ценности гуманизма, справедливости, реализует главные свободы – слова, совести, выбора".

"Именно поэтому серьезная социальная деятельность, которую осуществляют журналисты, издатели, редакторы и все работники СМИ, должна основываться на их ответственности, твердой гражданской позиции, беспристрастности и честности. В современных политических и экономических условиях от правдивого и объективного информирования аудитории зависит уважение к интересам общества, его демократическим институтам", — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда пожелала, чтобы труд каждого представителя издательского и журналистского сообществ стал "достойным вкладом в продолжение лучших традиций российских мастеров печати".