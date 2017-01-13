Кудрин: прогноз ЦСР предполагает повышение пенсионного возраста

Гайдаровский форум в 2017 году (88)

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Экс-министр финансов, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает необходимым повысить пенсионный возраст в России для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет.

"Прогноз ЦСР исходит из повышения пенсионного возраста и вовлечения в трудоспособное население тех, кто сегодня уже уходит на пенсию. В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Но это как вариант для расчета, безусловно, сами решения будут приниматься по соответствующей процедуре", — сказал Кудрин, выступая в пятницу с докладом на Гайдаровском форуме в Москве.

Он отметил, что данные Росстата свидетельствуют о том, что Россия перешла к тренду непрерывного снижения численности населения в трудоспособном возрасте.

"Стране, которая находится на тренде снижения численности трудоспособного населения, очень сложно начать экономический рост", — добавил экс-министр финансов.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.