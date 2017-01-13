Кудрин: прогноз ЦСР предполагает повышение пенсионного возраста

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Экс-министр финансов, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает необходимым повысить пенсионный возраст в России для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет.
Он отметил, что данные Росстата свидетельствуют о том, что Россия перешла к тренду непрерывного снижения численности населения в трудоспособном возрасте.
"Стране, которая находится на тренде снижения численности трудоспособного населения, очень сложно начать экономический рост", — добавил экс-министр финансов.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.