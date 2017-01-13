ЛДПР подготовит поправки о наказании за отказ пропустить скорую на дороге

Конфликт между скорой и водителем на Камчатке (19)

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. ЛДПР подготовит поправки, предусматривающие уголовное преследование, штрафы и конфискацию транспортного средства для водителей, которые не пропустили "скорую", заявил зампред фракции Ярослав Нилов.

Ранее в городской станции скорой помощи РИА Новости сообщили, что водитель иномарки в Петропавловске-Камчатском отказался уступить дорогу ехавшей по вызову "скорой", а ее пассажир стал угрожать медикам. Врачи вызвали наряд ГИБДД, но перед приездом полиции водитель и пассажир скрылись. "Скорая помощь" около 10 минут не могла проехать к пациенту, а когда добралась до места, врачи констатировали смерть 21-летнего молодого человека.

"ЛДПР займётся подготовкой соответствующих поправок для того, чтобы такие случаи жёстко пресекались и в отношении таких водителей принимались самые строгие меры: конфискация транспортного средства, как орудие совершения данного правонарушения, серьёзный штраф и уголовное преследование за подобные действия", — сказал Нилов журналистам.

Он отметил, что "скорая", пожарные, милиция, служба газа должны иметь возможность беспрепятственного проезда, выполняя свои обязанности.