ЛДПР подготовит поправки о наказании за отказ пропустить скорую на дороге

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. ЛДПР подготовит поправки, предусматривающие уголовное преследование, штрафы и конфискацию транспортного средства для водителей, которые не пропустили "скорую", заявил зампред фракции Ярослав Нилов.
57.2%Лишения свободы
24.1%Крупного штрафа
17.2%Исправительных работ
1.4%Никакого
"ЛДПР займётся подготовкой соответствующих поправок для того, чтобы такие случаи жёстко пресекались и в отношении таких водителей принимались самые строгие меры: конфискация транспортного средства, как орудие совершения данного правонарушения, серьёзный штраф и уголовное преследование за подобные действия", — сказал Нилов журналистам.
Он отметил, что "скорая", пожарные, милиция, служба газа должны иметь возможность беспрепятственного проезда, выполняя свои обязанности.