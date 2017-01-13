На Камчатке предлагают ужесточить наказание для водителей, мешающих скорой

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв — РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин считает необходимым ужесточить наказание за препятствование оказанию медицинской помощи сотрудниками медицинских организаций, а также работе других экстренных служб, соответствующие предложения будут направлены в Госдуму, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Ранее в городской станции скорой помощи сообщили РИА Новости, что водитель иномарки в Петропавловске-Камчатском отказался уступить дорогу ехавшей по вызову "скорой", а ее пассажир стал угрожать медикам. Врачи вызвали наряд ГИБДД, но перед приездом полиции водитель и пассажир скрылись. "Скорая помощь" около 10 минут не могла проехать к пациенту, а когда добралась до места, врачи констатировали смерть 21-летнего молодого человека. Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины.

"Ежегодно на Камчатке фиксируют порядка 35-40 обращений медработников в органы полиции в связи с препятствием к оказанию медицинской помощи или угрозе их жизни. Сегодня за препятствие работе медиков административный кодекс предусматривает штраф в 500 рублей. Мы предлагаем внести изменения в кодекс, значительно ужесточив ответственность для тех, кто мешает или препятствует работе бригад "скорой помощи" и других экстренных служб. В ближайшие дни правительство Камчатского края направит свои предложения в Государственную Думу", — сказал Илюхин.

Назвав инцидент шокирующим, губернатор поблагодарил "за внимание к этой проблеме и неравнодушное отношение к таким вопиющим случаям".

"Здесь должна быть дана профессиональная оценка действий всех участников этого происшествия. Компетентные органы этим уже занимаются. Случай резонансный, но я хочу всех призвать дождаться выводов экспертов. Безусловно, наказание за подобное поведение людей должно быть иным, но в то же время в соцсетях сейчас идет настоящая травля. Я просто прошу всех быть благоразумными", — добавил он.