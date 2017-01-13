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Общество

На Камчатке предлагают ужесточить наказание для водителей, мешающих скорой

Тема:
Конфликт между скорой и водителем на Камчатке (19)
09:1213.01.2017
(обновлено: 09:16 13.01.2017)
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
© Fotolia/ kichigin19

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв — РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин считает необходимым ужесточить наказание за препятствование оказанию медицинской помощи сотрудниками медицинских организаций, а также работе других экстренных служб, соответствующие предложения будут направлены в Госдуму, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Стоп-кадр записи камеры видеорегистратора автомобиля скорой помощи в Петропавловске-Камчатском
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Ранее в городской станции скорой помощи сообщили РИА Новости, что водитель иномарки в Петропавловске-Камчатском отказался уступить дорогу ехавшей по вызову "скорой", а ее пассажир стал угрожать медикам. Врачи вызвали наряд ГИБДД, но перед приездом полиции водитель и пассажир скрылись. "Скорая помощь" около 10 минут не могла проехать к пациенту, а когда добралась до места, врачи констатировали смерть 21-летнего молодого человека. Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины.

Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
© РИА Новости. Павел Лисицын
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500 рублей за "непредумышленное убийство": цена жизни или пробел в законе
"Ежегодно на Камчатке фиксируют порядка 35-40 обращений медработников в органы полиции в связи с препятствием к оказанию медицинской помощи или угрозе их жизни. Сегодня за препятствие работе медиков административный кодекс предусматривает штраф в 500 рублей. Мы предлагаем внести изменения в кодекс, значительно ужесточив ответственность для тех, кто мешает или препятствует работе бригад "скорой помощи" и других экстренных служб. В ближайшие дни правительство Камчатского края направит свои предложения в Государственную Думу", — сказал Илюхин.

Вид Петропавловска-Камчатского. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Назвав инцидент шокирующим, губернатор поблагодарил "за внимание к этой проблеме и неравнодушное отношение к таким вопиющим случаям".

"Здесь должна быть дана профессиональная оценка действий всех участников этого происшествия. Компетентные органы этим уже занимаются. Случай резонансный, но я хочу всех призвать дождаться выводов экспертов. Безусловно, наказание за подобное поведение людей должно быть иным, но в то же время в соцсетях сейчас идет настоящая травля. Я просто прошу всех быть благоразумными", — добавил он.

Спаси человека за две минутыСпаси человека за 2 минуты
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Общество
Обсуждение
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • icontr
    Поддержу, это даже не свинство это преступление
    09:14
    13.01.2017
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  • wimax12
    Проблема:
    1. с парковкой транспорта во дворах
    2. с очисткой дворов в зимнее время
    3. шириной дворовых дорог
    Машин с каждым годом все больше, а мест для парковки все меньше.
    Пора комплексно решать данные проблемы, тогда и проезжать все будут без проблем. Нужно думать о "завтра", а мы о "вчера".
    13:15
    13.01.2017
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  • iga912
    можно хоть смертную казнь ввести, но это не поможет, если человек банальных человеческих вещей не понимает. скорая пожарники милиция. кто то умирает, кто то горит, кого то убивают, это же нужно понимать и просто отойти и не мешать. вломить штраф тысяч пятьсят и родственники еще пусть подадут. и освещать её последующую жизнь подробно и тогда мало не покажется. как мару багдасарян долбить. ну и прививать с детства детям элементарные понятия
    14:08
    13.01.2017
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  • Шапокляк в ответ пользователю iga912(показатьскрыть)
    iga912, бывают такие неадекватов, что ни штрафы нипочем, ни полиция. В Питере случай был, в новостях показывали. Тетка скорую то ли не пропускала, то ли из-за парковочных места возбудилась. На водителя и врачей кидалась, визжала так, что когда по телевизору показывали, звук уменьшать пришлось. Вызвали полицию и телевизионщиков, приехали. Она и на полицаев и на киношников с кулаками. Одного штрафа в данном случае мало. Надо принудительное психолого-психиатрическое обследование и лечение. Но штрафы сделать тысяч по пятьдесят, и при неуплате, чтобы приставы в квартиры вламывались и имущество описывали и изымали. Тогда, может и меньше станет исключительных и неадекватных.
    15:11
    13.01.2017
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