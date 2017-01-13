Дороги Москвы после снегопада остаются преимущественно свободными

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Движение на дорогах Москвы в условиях прошедшего снегопада осуществляется преимущественно в свободном режиме, загруженность улично-дорожной сети в пятницу утром достигает 5 баллов, сообщили РИА Новости в информационном центре столичного департамента транспорта.

"На данный момент загруженность улично-дорожной сети оценивается в 5 баллов. Наибольшие затруднения при движении в центр наблюдаются на Варшавском, Ленинградском и Ярославском шоссе", — сказала собеседница агентства.

Движение в центр также затруднено на Волгоградском и Рязанском проспектах. Отмечается, что МКАД загружен на северо-западе по внешней стороне и на юго-западе по внутренней.