В Москве за сутки выпало почти 15% месячной нормы осадков

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В столице за минувшие сутки выпало почти 15% от месячной нормы осадков, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

В четверг в Москве начал идти снег, который привел к образованию 8-балльных пробок.

"В столице за прошедшие сутки выпало шесть миллиметров осадков", — сказал специалист центра, отметив, что это составляет 14,2% от месячной нормы в 42 миллиметра.

В Московской области осадков оказалось немного больше: максимум — восемь миллиметров — выпал в Павловском Посаде.

Как отметили в "Фобосе", снег в Москве продолжит идти и в выходные, в основном слабый, в воскресенье местами возможен умеренный.