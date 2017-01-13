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Общество

Опрос: журналисты в России ориентируются на нормы профессиональной этики

00:2013.01.2017
(обновлено: 12:38 13.01.2017)
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Журналисты перед началом пресс-конференции. Архивное фото
© Fotolia/ wellphoto

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Основными определяющими качествами профессии журналиста представители этого сообщества считают соблюдение норм профессиональной этики, при этом "личные ограничители", среди которых отмечают и самоцензуру, являются порой более жесткими, чем заданные извне правила СМИ, показало совместное исследование созданного по инициативе КГИ Алексея Кудрина фонда "Медиастандарт" и исследовательской группы ЦИРКОН.

Стопка газет. Архивное фото
© Fotolia/ selling
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Исследование отражает представление российских журналистов о профессии и профессиональном сообществе. Оно основано на серии экспертных интервью и массовом опросе журналистов СМИ, фрилансеров, блогеров, проведенном во второй половине 2016 года. В опросе приняли участие 413 респондентов, параллельно с этим был проведен опрос 79 студентов факультетов журналистики. Респонденты представляют различные типы медиа; четверть из них работают в федеральных СМИ, почти 70% – в региональных и местных.

Главной характеристикой журналиста респонденты называют знание и соблюдение этических норм и правил поведения в сообществе, 79% уверены, что нельзя назвать журналистом человека, пренебрегающего профессиональной этикой. А вот профильное образование и членство в профессиональных объединениях оказались наименее важными характеристиками для идентификации журналиста (5% и 3% соответственно), следует из результатов опроса.

При этом "две трети респондентов считают допустимым совмещать профессиональную журналистику с работой в PR, рекламе или на госслужбе", отмечено в материалах исследования.

Вид на одну из башен Кремля в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Представители сообщества выделили наиболее важные роли журналиста: обобщение фактов и формирование картины дня (66%), комментирование и анализ событий (65%), содействие обмену мнениями в обществе (58%). Около четверти (23%) сказали о функции побуждения к действиям для достижения полезных для общества целей и лишь 9% назвали ролью журналистики формирование у людей определенных взглядов.

Эксперты также постарались определить, насколько участники опроса свободны в своей работе и что ограничивает работу журналистов. Большинство респондентов (81%) считают, что работа журналистов в России скорее подвержена влиянию, 15% придерживаются противоположного мнения. Кроме того 77% участников опроса полагают, что сейчас профессия дискредитирована и недооценена, а журналисты не пользуются доверием общества; 15% с этим не согласились.

При этом, говоря о собственной работе, а не в целом о профессии, 60% уверенно отмечают наличие самостоятельности и свободы, следует из материалов опроса. Престижной собственную работу называют 64% участников опроса, тогда как стыдно говорить о ней лишь 5% респондентов.

Студия международного информационного агентства и радио Sputnik. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Руссак
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В качестве основных ограничителей в журналистике респонденты называют "вышестоящую структуру, к которой принадлежит владелец СМИ" (86%), самого владельца СМИ (84%), "этический внутренний редактор" (66%), самоцензуру (59%), власти и регулирующие органы (58%). Наименее влиятельны, по мнению респондентов, внутренние формальные и неформальные правила (47%), а также давление аудитории (17%).

"Внутренние, "личные ограничители" являются для журналистов более жесткими, чем заданные извне правила СМИ, в которых они работают. Однако к этим "ограничителям" относятся не только такие нейтральные параметры, как уровень профессионализма или этические установки ("внутренний редактор"), но и характеристики с отрицательной модальностью – такие как самоцензура, вызванная опасениями внешнего давления, а также риски судебного разбирательства, преследования. Ответственность "перед самим собой" оказывается намного важнее и ответственности перед профессиональным журналистским сообществом", — отмечено в материалах исследования.

По мнению респондентов, журналисты могут оказывать значительное влияние лишь на группы граждан (54%), некоммерческие организации (44%), общественные движения и политические партии (41%), а вот способность влиять на власть и бизнес оценивают сдержанно.

Как отметили эксперты после анализа ответов, "можно говорить о том, что сплоченность в журналистском сообществе невелика, а его самоорганизация, лоббирование и внешняя поддержка – не очень часты и проявляются ситуативно".

С точки зрения материального положения самоощущение журналистов мало отличается от среднего россиянина, отмечается в исследовании. По данным социологов, хорошим и очень хорошим его считают 18% журналистов (как и в целом россиян), средним – 54% (59% россиян), плохим и очень плохим – 27% (22% россиян).

Представители журналистского сообщества в большинстве (86%) не верят, что развитие технологий, роботов, самостоятельно создающих контент, приведет к тому, что труд сегодняшних журналистов будет не нужен. "Тем не менее, 11% журналистов полагают, что в ближайшем будущем их профессия будет автоматизирована и труд "традиционных" журналистов станет невостребован", — отмечено в материалах опроса.

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