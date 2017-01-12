Надо ужесточить наказание водителей, не пропускающих скорую, заявил депутат

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Надо серьезно ужесточать меры наказания для тех водителей, которые не пропускают скорую помощь на дороге, заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов, уточнив, что займётся проработкой этого вопроса.
"Я считаю, это безнравственно, это такой же террорист, как и те, которые по горам бегают. Надо самые строжайшие меры принимать. Я посмотрю сегодня подробнее об этом случае и начну серьезно работать над этим вопросом", – заявил Ефимов РИА Новости.
При этом депутат уточнил, что нужно тщательно продумать процесс ужесточения наказания за подобное нарушение. По его мнению, это может быть лишение прав или увеличение штрафов в несколько раз.