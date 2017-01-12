Песков: РФ оказывает юридическую помощь гражданам, которые в ней нуждаются

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россия всегда оказывает необходимую юридическую защиту своим гражданам, нуждающимся в ней, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Депутат украинского парламента Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом российского президента, во вторник опубликовала на своей странице в Facebook списки пленных со стороны Киева и ополченцев, несмотря на то что Служба безопасности Украины (СБУ) была против обнародования. По словам Савченко, родственники пленных со стороны Киева не были против публикации. Она считает, что неподотчетна СБУ, потому что является депутатом Рады. В СБУ заявили при этом, что обнародованные Савченко списки пленных некорректны. Позднее Савченко обнародовала обновленные списки.

"Естественно, когда речь идет о российских гражданах, которые нуждаются в юридической защите, то такая помощь всегда оказывается. Я просто не владею деталями, это вопрос не ко мне", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что предпринимает Кремль для освобождения задержанных на Украине российских граждан.

При этом на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о якобы 102 россиянах, задержанных по политическим мотивам на Украине, Песков ответил, что с этим вопросом, скорее, стоит обратиться в министерство иностранных дел.