В СФ попросили прокуратуру проследить за летней оздоровительной кампанией

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила прокуратуру взять под особый контроль ход подготовки и организации летней оздоровительной кампании в РФ.

"Я хотела попросить вас взять под контроль подготовку к летней оздоровительной кампании" — сказала Матвиенко на награждении работников прокуратуры, вспомнив трагический случай на Сямозере.

Она напомнила, что Госдума и Совфед приняли закон, упорядочивающий деятельность оздоровительных учреждений, обеспечивающих координацию этой работы.

"Сейчас такая подготовка ведется. Прошу вас взять под особый контроль организацию летней оздоровительной кампании, чтобы обеспечить безопасность жизни наших детей", — сказала Матвиенко.

Она также попросила прокуроров внимательнее следить за нарушением прав детей. "Я убедительно прошу прокуроров всех уровней обращать более серьезное внимание на проблемы защиты детства, на проблемы охраны здоровья и жизни детей, на профилактику возможных правонарушений, преступлений в отношении детей. Я прошу вас требовать, если хотите, своевременного выделения жилья для детей-сирот, своевременной уплаты алиментов несовершеннолетним детям", — подчеркнула глава Совфеда.

Внимание к детскому отдыху в России приковано после трагедии в Карелии, которая произошла 18 июня. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру Сямозеро. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись. Погибли 14 детей. Путин впоследствии дал ряд поручений правительству по организации детского отдыха.