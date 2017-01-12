Минкомсвязь готовит законопроект по контролю над инфраструктурой рунета

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Минкомсвязь РФ в ближайшие одну-две недели внесет в правительство законопроект о контроле над критической инфраструктурой рунета, заявил журналистам глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

"Мы планируем в ближайшие одну-две недели внести доработанный законопроект в правительство, где там продолжится обсуждение и потом уже в соответствии, в рамках процедуры оно будет проходить на площадке Госдумы", — сказал министр в кулуарах Гайдаровского форума.

Он не стал комментировать детали законопроекта. "На наш взгляд, он достаточно сбалансированный, в нем нет каких-то критических норм, которые часто предсказывались (в СМИ — ред.) этому законопроекту, поэтому давайте дождемся дальнейшей процедуры по его движению", — сказал министр.

Документ

Минкомсвязь в ноябре представила на общественное обсуждение проект поправок в закон "О связи", нацеленных на обеспечение стабильности и защищенности функционирования российской части интернета.

Проект предлагает создать государственную информационную систему (ГИС) обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента интернета. По замыслу Минкомсвязи, эта система будет функционировать на основе программных, технических средств и информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и использование информации о критических элементах российской части интернета, информации об ее интеграции с международными сетями связи, а также маршрутно-адресной информации в сетях передачи данных и российской части сети.

Законопроектом закрепляются возможности использования ГИС операторами связи. Предлагается также предоставление дополнительных прав операторам связи, оказывающим услуги передачи данных и предоставления доступа в интернет.

Финансировать работу ГИС Минкомсвязь предлагает из резерва универсального обслуживания, в который все операторы связи страны отчисляют по 1,2% выручки и из которого сейчас уже финансируется проект устранения "цифрового неравенства", предполагающего обеспечение доступа в интернет в поселениях численностью 250-500 человек.

Кроме того, законопроект затронет вопрос организации точек обмена трафиком и пропуска трафика на территории России и определит порядок его организации.

В законопроекте даны определения критической инфраструктуры сети интернет и особенностей регулирования ее ключевых элементов, а также определены обязанности операторов связи в части технических требований к организации линий передачи данных.