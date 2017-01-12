Комитет ГД поддержал проект по перевозке детей-инвалидов без спецустройств

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей поддержал законопроект, который отменяет штраф для родителей за перевозку детей-инвалидов без удерживающих устройств.

Автором инициативы выступил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный (КПРФ).

В пояснительной записке депутат указал, что согласно правилам дорожного движения, перевозка детей до 12-летнего возраста должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией автомобиля, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих устройств.

"Указанной нормой не были предусмотрены случаи, когда объективно невозможно выполнить предусмотренные требования, а именно когда имеются медицинские противопоказания для применения удерживающих устройств или иных средств фиксации детей-инвалидов, (например, ребенок не может находиться в сидячем положении). Имеются реальные случаи, когда родителям и опекунам детей-инвалидов выписывали штрафы по причине невозможности выполнения описанных требований закона из-за медицинских противопоказаний", — пояснил депутат.

Куринный отмечает, что, таким образом, родители детей-инвалидов поставлены в крайне неудобное положение. С одной стороны, указывает автор законопроекта, по действующему законодательству родители и опекуны нарушают закон, а с другой, вынуждены так поступать по причине объективных медицинских противопоказаний, так как не имеют иной возможности транспортировки.

"Проект Федерального закона разработан с целью недопущения привлечения к ответственности родителей и опекунов, которые нарушают формальные требования действующего законодательства, но действуют в данном случае в целях, для которых создано действующее законодательство об административных правонарушениях, а именно для защиты здоровья своих детей и подопечных", — говорится в пояснительной записке.

"По мнению комитета, предлагаемая проектом идея заслуживает внимания и может быть поддержана. Вместе с тем, механизм реализации этой идеи вызывает ряд вопросов", — говорится в заключении комитетам. В частности, отмечается, что проектом не предусматривается механизм объективного подтверждения права родителей и опекунов не выполнять указанные требования при перевозке детей-инвалидов. Однако, по мнению комитета, замечания к законопроекту являются существенными, но они не влияют на концепцию проекта и могут быть устранены при доработке проекта во втором чтении.