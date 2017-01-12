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Общество

Оптимизация МЧС позволила повысить эффективность системы предупреждения ЧС

13:2512.01.2017
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Сотрудник МЧС. Архивное фото
© РИА Новости. Вадим Брайдов
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Оптимизация МЧС России позволила добиться повышения эффективности всей системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и реагирования на них, что привело к сокращению числа ЧС, пожаров и погибших в них, сообщил официальный представитель МЧС Алексей Вагутович.

Техника МЧС РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Богодвид
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МЧС в 2016 году добилось лучших за десять лет показателей, заявил Пучков
"МЧС продолжает совершенствоваться структуру министерства и свои подразделения. За последние четыре года была проведена оптимизация ведомства за счет сокращения чиновничьего аппарата, управленческих структур и обеспечивающих служб, усиления реагирующих подразделений и внедрения новых подходов и технологий предупреждения и ликвидации ЧС", — сказал он. По словам Вагутовича, реформирование показало, что министерство движется в правильном направлении, о чем свидетельствуют и основные показатели работы. "Так, число пожаров в прошлом году снижено на 6%, количество погибших в них сократилось на 10%, уменьшилось и число чрезвычайных ситуаций", — уточнил представитель МЧС.

Он пояснил, что добиться этого удалось как раз за счет усиления боевых реагирующих подразделений, создания аэромобильной группировки, центров беспилотной авиации, развития системы космического мониторинга, информация которого доводится до глав регионов и органов местного самоуправления, а также за счет внедрения новых подходов в контрольно-надзорной деятельности, направленных в первую очередь на профилактику пожаров.

"Несмотря на сокращение финансирования, МЧС России удалось повысить уровень оснащения пожарно-спасательных подразделений. В течение года на их вооружение поступила новая российская авиационная, инженерная, медицинская техника, робототехнические средства, спасательные плавсредства, экипировка", — сказал Вагутович. Всего на оснащение сил МЧС России в 2016 году было выделено 10 миллиардов рублей, за счет которых было закуплено более 4400 единиц современной техники и пожарно-спасательного оборудования.

Кроме того, в 2016 году повысился и уровень социальной защищенности сотрудников МЧС. "Министерство сумело материально поддержать многодетные семьи с 4 и более детьми, выплатив каждой из почти 1200 семей по 100 тысяч рублей. В 2016 году МЧС России направило в регионы 88 государственных жилищных сертификатов", — отметил Вагутович.

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