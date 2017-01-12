Матвиенко: прокуратура заслуженно пользуется уважением и доверием граждан

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравительной речи на торжественном заседании, посвященном 295-летию прокуратуры России, заявила, что прокуратура заслуженно пользуется уважением и доверием граждан.
Она указала, что прокуратура является одним из старейших и самых уважаемых государственных структур, государственных органов России.
"Все поколения прокурорских работников сохраняли, преумножали, берегли традиции прокуратуры. Всегда прокурорских работников отличает высочайший профессионализм, высочайшая ответственность и настоящее служение", — заключила Матвиенко.