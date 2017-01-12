Матвиенко: прокуратура заслуженно пользуется уважением и доверием граждан

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравительной речи на торжественном заседании, посвященном 295-летию прокуратуры России, заявила, что прокуратура заслуженно пользуется уважением и доверием граждан.

"Позвольте мне от имени Совета Федерации сердечно поздравить вас, а в вашем лице всех прокурорских работников от Москвы до самых окраин с вашим профессиональным праздником. Сегодня прокуратуре исполняется 295 лет, вы уже совсем взрослые… Сегодня прокуратура заслуженно пользуется доверием и уважением граждан", — сказала Матвиенко.

Она указала, что прокуратура является одним из старейших и самых уважаемых государственных структур, государственных органов России.

"Все поколения прокурорских работников сохраняли, преумножали, берегли традиции прокуратуры. Всегда прокурорских работников отличает высочайший профессионализм, высочайшая ответственность и настоящее служение", — заключила Матвиенко.