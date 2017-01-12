Первое пленарное заседание нового созыва ОП России может состояться в июне

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Первое пленарное заседание нового созыва Общественной палаты должно состояться примерно в июне 2017 года, сообщил журналистам секретарь ОП РФ Александр Бречалов.

"Ориентировочно в феврале должно быть соответствующее поручение президента о формировании Общественной палаты Российской Федерации очередного созыва. И, соответственно, Владимир Владимирович определится, так сказать, со своей квотой. А дальше… примерно, в июне должно состояться первое пленарное заседание нового созыва Общественной палаты", — сказал Бречалов журналистам.

Ранее Госдума приняла в первом чтении и в целом законопроект, который отменяет интернет-голосование при формировании части Общественной палаты РФ. В законопроекте предлагается изменить порядок формирования третьей части Общественной палаты, предусмотрев, что 43 представителя общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций будут определяться по итогам голосования членов Общественной палаты, утвержденных президентом РФ, и членов Общественной палаты от общественных палат субъектов Российской Федерации нового состава.

В настоящее время Общественная палата состоит из 168 членов и предусматривает параллельное формирование трех равнозначных групп: членов палаты, утвержденных указом президента РФ (40 человек), представителей региональных общественных палат (85 человек), представителей общероссийских общественных объединений, прошедших в палату по итогам интернет-голосования (43 человека).