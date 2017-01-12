В России ужесточат правила розничной торговли лекарствами со спиртом

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу, Минфину, Минздраву и Минсельхозу до 14 июня 2017 года ужесточить в РФ правила розничной торговли лекарствами со спиртом для медицинского и ветеринарного применения, сообщается на сайте правительства.

"Минпромторгу России (Д.В.Мантурову), Минфину России (А.Г.Силуанову), Минздраву России (В.И.Скворцовой) и Минсельхозу России (А.Н.Ткачеву) обеспечить подготовку и внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих ужесточение правил розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарственными препаратами для медицинского применения и ветеринарного применения", — говорится в перечне поручений.

Указание дано во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина по вопросам госрегулирования в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции. Глава государства дал эти поручения в декабре после произошедшего в Иркутске массового отравления концентратом для принятия ванн "Боярышник", где вместо этилового спирта был метиловый. Из 123 пострадавших скончались 76 человек. Новых случаев отравления суррогатом в Иркутской области за новогодние праздники не произошло. По факту отравления сотрудниками СУ СК РФ расследуется уголовное дело.