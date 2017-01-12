Топилин назвал возможные причины выплаты зарплат ниже МРОТ

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Случаи оплаты труда ниже прожиточного минимума в РФ не связаны с нарушением законодательства, сказал журналистам министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

"Это не значит, что не исполняется законодательство, это означает, что кто-то работает, допустим, пять, шесть, четыре часа в день и получает ниже МРОТ. Но законодательство о минимальном размере обязано соблюдаться, иначе это просто нарушение, в таком случае нужно просто обращаться в инспекцию", — сказал Топилин.

Ранее в ходе выступления министр сообщил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) необходимо приблизить к прожиточному минимуму в каждом регионе РФ к осени 2017 года.