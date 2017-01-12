Прокуратура добилась погашения долгов по зарплате на 20 миллиардов рублей

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Прокуроры РФ в 2016 году добились возврата предпринимателям 40 миллиардов рублей долга по выполненным ими государственным и муниципальным контрактам, по актам прокуратуры погашены долги по заработной плате на сумму 20 миллиардов рублей, заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

"Во исполнение поручения президента России Владимира Путина после прокурорского вмешательства предпринимателям возвращены 40 миллиардов рублей задолженности по выполненным ими государственным и муниципальным контрактам", — сказал Чайка в поздравительной речи на праздновании 295-летия со дня образования прокуратуры.

"По нашим актам погашены долги по заработной плате на сумму 20 миллиардов рублей", — добавил он.