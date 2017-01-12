Бречалов поддержал расширение списка объектов для посещения членами ОНК

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов поддержал идею расширить перечень объектов, которые могут посещать члены общественных наблюдательных комиссий (ОНК), осуществляющих контроль за соблюдением прав человека в местах лишения свободы.

"Я поддерживаю, конечно. Если у вас есть факты нарушения прав человека в этих объектах, то естественно, какой смысл выключать их из общественного контроля? Это глупость", — ответил Бречалов на вопрос журналистов о том, поддерживает ли он расширение перечней объектов, которые могут посещать члены ОНК, в частности, речь идет о конвойных помещениях в судах, спецшколах, психбольницах и других объектах.

При этом Бречалов отметил, что, конечно же, существует и противоположная точка зрения по этому вопросу, которую также должны принимать во внимание.

Бречалов добавил, что на следующем совещании рабочей группы всех председателей ОНК попросят представить максимально исчерпывающие доклады о проделанной работе. При этом секретарь ОП призвал членов ОНК самостоятельно поставить перед собой задачи и критерии оценки качества их выполнения. "Я бы хотел, чтобы ОНК сами, в общем-то, задали стандарты работы, качества, какие-то этические нормы, какие-то показатели", — заключил он.

В среду в Общественной палате состоялось совещание с региональными общественными палатами, которое было посвящено предстоящей ротации ОНК в 13 регионах. Процедура выдвижения кандидатур начнется 13 января, на формирование комиссий во всех регионах отведено 60 дней. Новые составы ОНК должны быть сформированы в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Тыве, Приморском крае, Архангельской, Волгоградской, Калужской, Кемеровской, Новгородской, Псковской, Рязанской, Сахалинской и Смоленской областях.

Предложенный правозащитниками и общественниками законопроект подразумевает, что оснований для доукомплектования ОНК может быть два: если комиссия не образована в правомочном составе или если Совет ОП примет решение о дополнении состава ОНК, уточнили в ОП. Причем принять решение о дополнении состава ОНК может как сам Совет ОП, так и по предложению омбудсмена, СПЧ или самих ОНК. В таком случае секретарь ОП РФ должен будет опубликовать в печатных СМИ уведомление о начале выдвижения кандидатур в состав ОНК.