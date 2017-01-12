Голодец назвала ключевую тему для правительства

Гайдаровский форум в 2017 году (88)

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ключевая тема для правительства России в настоящий момент — восстановление доходов населения, заявила вице-премьер Ольга Голодец в ходе Гайдаровского форума в РАНХиГС.

"Тема достойной оплаты труда сегодня является ключевой и вышла на первый план", — сказала Голодец.

Она пояснила, что в последние годы доходы населения сильно снизились.

"Сегодня для нас приоритетная задача — восстановление доходов населения", — подчеркнула Голодец. Она отметила, что отсутствие потребления, сокращение розничного товарооборота — серьезная проблема для развития экономики.

По ее словам, зарплату ниже минимального размера оплаты труда в России в настоящее время получают 4,9 миллиона человек.

Занижение оплаты труда в целом для государства ведет к очень серьезным последствия — главное — это приток низкоквалифицированных мигрантов, отметила вице-премьер. По словам Голодец, такая политика дестимулирует работодателей в переходе к высокопроизводительным местам

"Наш генеральный курс — это действительно преодоление в нашей экономике вот этой темы, связанной с низкооплачиваемыми рабочими местами", — подчеркнула Голодец.