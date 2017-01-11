В Воронеже из-за птичьего гриппа установлен карантин до 5 февраля

ВОРОНЕЖ, 11 янв — РИА Новости. Карантин из-за птичьего гриппа в зоопарке Воронежа продлится в городе до 5 февраля, сообщает в среду правительство региона.
"В целях предупреждения распространения заболевания высокопатогенного гриппа птиц на территории Воронежской области… установить ограничительные мероприятия (карантин)… по 5 февраля 2017 года включительно в неблагополучном по высокопатогенному гриппу птиц пункте — автономном учреждении Воронежской области "Воронежский зоопарк имени А. С. Попова", — говорится в подписанном губернатором области Алексеем Гордеевым постановлении.
На период карантина запрещен доступ на территорию очага инфекции, на дорогах, ведущих в зоопарк, выставлены круглосуточные посты.
По данным областного правительства, сейчас в зоопарке оборудован дезбарьер, персонал обеспечен защитными костюмами, проведена дезинфекция, проводится бактерицидное облучение помещений, прилегающих к залу птиц.
Зоопарк в Воронеже работает с конца 1994 года. До начала 2017 года там обитали 44 вида птиц, из них семь видов были включены в Красную книгу России.