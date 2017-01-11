В Воронеже из-за птичьего гриппа установлен карантин до 5 февраля

ВОРОНЕЖ, 11 янв — РИА Новости. Карантин из-за птичьего гриппа в зоопарке Воронежа продлится в городе до 5 февраля, сообщает в среду правительство региона.

Ранее сообщалось, что с 3 по 7 января в зоопарке Воронежа погибли 35 птиц. Согласно результатам лабораторных исследований, причиной массовой гибели стал птичий грипп. В результате с 5 января зоопарк закрылся на карантин, а к концу праздников там усыпили оставшуюся в живых 141 птицу, после чего уничтожили все 176 туш пернатых.

"В целях предупреждения распространения заболевания высокопатогенного гриппа птиц на территории Воронежской области… установить ограничительные мероприятия (карантин)… по 5 февраля 2017 года включительно в неблагополучном по высокопатогенному гриппу птиц пункте — автономном учреждении Воронежской области "Воронежский зоопарк имени А. С. Попова", — говорится в подписанном губернатором области Алексеем Гордеевым постановлении.

На период карантина запрещен доступ на территорию очага инфекции, на дорогах, ведущих в зоопарк, выставлены круглосуточные посты.

По данным областного правительства, сейчас в зоопарке оборудован дезбарьер, персонал обеспечен защитными костюмами, проведена дезинфекция, проводится бактерицидное облучение помещений, прилегающих к залу птиц.

Зоопарк в Воронеже работает с конца 1994 года. До начала 2017 года там обитали 44 вида птиц, из них семь видов были включены в Красную книгу России.