Три заместителя главы "Почты России" Страшнова покидают свои посты

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости/Прайм. Три заместителя генерального директора "Почты России" Дмитрия Страшнова решили покинуть свои посты, сообщает компания в среду.

В частности, компанию покинут заместитель генерального директора по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям Татьяна Рябова, заместитель генерального директора по операционному управлению Сергей Тимошин, а также заместитель генерального директора по развитию государственных услуг и новых продуктов Родион Шишков.

Отмечается также, что Рябова приняла решение покинуть свою должность по собственному желанию. При этом руководить блоком по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям будет Виктория Лобанова, которая ранее занимала руководящие должности в сфере управления персоналом в "Дикси", ОТП банке, "Джии мани банке" и General Electric International.

Тимошин решил покинуть должность по личным обстоятельствам, добавляют в "Почте России". Шишков принял решение "продолжить работу вне предприятия".

Кроме того, по совместительству на должность директора макрорегиона Москва назначен Сергей Малышев, который также является заместителем генерального директора "Почты России" по посылочному бизнесу и экспресс доставке. При этом Алексей Корякин, который ранее занимал эту должность, перешел на должность советника директора этого макрорегиона. На должность советника генерального директора по безопасности назначен Валерий Симонов.

Генпрокуратура в ноябре прошлого года потребовала возбуждения уголовного дела в связи с незаконной выплатой Страшнову вознаграждения в 95,4 миллиона рублей по итогам 2014 года. Минкомсвязь и сам Страшнов, в свою очередь, заявляли, что премия была начислена в соответствии с законными актами, которые действуют в отношении всех госкомпаний. Страшнов подчеркивал, что открыт для сотрудничества с Генпрокуратурой и готов дать дополнительные пояснения по этому вопросу.