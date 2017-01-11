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Общество

Три заместителя главы "Почты России" Страшнова покидают свои посты

19:1211.01.2017
8465614
Отделение Почты России. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости/Прайм. Три заместителя генерального директора "Почты России" Дмитрия Страшнова решили покинуть свои посты, сообщает компания в среду.

В частности, компанию покинут заместитель генерального директора по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям Татьяна Рябова, заместитель генерального директора по операционному управлению Сергей Тимошин, а также заместитель генерального директора по развитию государственных услуг и новых продуктов Родион Шишков.

Автоматизированный центр Почты России. Архивное фото
© РИА Новости. Руслан Кривобок
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Отмечается также, что Рябова приняла решение покинуть свою должность по собственному желанию. При этом руководить блоком по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям будет Виктория Лобанова, которая ранее занимала руководящие должности в сфере управления персоналом в "Дикси", ОТП банке, "Джии мани банке" и General Electric International.

Тимошин решил покинуть должность по личным обстоятельствам, добавляют в "Почте России". Шишков принял решение "продолжить работу вне предприятия".

Самолеты. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Кроме того, по совместительству на должность директора макрорегиона Москва назначен Сергей Малышев, который также является заместителем генерального директора "Почты России" по посылочному бизнесу и экспресс доставке. При этом Алексей Корякин, который ранее занимал эту должность, перешел на должность советника директора этого макрорегиона. На должность советника генерального директора по безопасности назначен Валерий Симонов.

Генпрокуратура в ноябре прошлого года потребовала возбуждения уголовного дела в связи с незаконной выплатой Страшнову вознаграждения в 95,4 миллиона рублей по итогам 2014 года. Минкомсвязь и сам Страшнов, в свою очередь, заявляли, что премия была начислена в соответствии с законными актами, которые действуют в отношении всех госкомпаний. Страшнов подчеркивал, что открыт для сотрудничества с Генпрокуратурой и готов дать дополнительные пояснения по этому вопросу.

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Общество
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8 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • barabu.sara2013
    А что, 95 млн на 4 не делится? Страшнова пусть с собой забирают, куда угодно, хоть в замы к Медведеву.
    19:39
    11.01.2017
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  • diev
    Я забыл(. Кто бежит с тонущего корабля первым то.......?) Почта России давно уже стала НЕ желательным "подарком" в почтовом ящике! Письма никто не пишет. Приходят только или повестки, или реклама, или извещения.... Неужели не могут придумать важное и выгодное направление почты? Например воспользоваться методами частных курьерских служб. Делать так же быстро, качественно, как хорошие курьерские службы, только на порядок дешевле, чтоб стать лидером в области доставок и "брать" количеством! А чтоб еще сделать структуру богаче - можно заключать (вдобавок) договоры с интернет-магазинами, в последствии и тд. А то занимаются откровенной "порнографией" типа оплаты за ЖКХ по ничтожной (а в большинстве случаев - вообще беспроцентной) ставкой..... Загнутся скоро!
    23:00
    11.01.2017
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  • Иван Русский
    Стучали?
    19:25
    11.01.2017
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  • barabu.sara2013
    А что, 95 млн на 4 не делится? Страшнова пусть с собой забирают, куда угодно, хоть в замы к Медведеву.
    19:39
    11.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • mawrik.donskoi
    Нет дыма без огня и вовремя уйти логично,но всё равно найдут!
    19:54
    11.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Grey_Hanter
    Генпрокуратуре дать полные права на изъятие всех премиальных "вип" и пип-менеджеров высшего звена в пользу госбюджета. высшее руководство никогда не приносит компании таких прибылей за такие деньги, которые изымает из компаний в пользу своего кармана. Это узаконенный депутатами грабеж во всех компаниях разоряет бизнес значительно сильнее, чем прибыль от деятельности самой компании. Государство не имеет право назначать им премии!!! Управленцы вообще своих зарплат не отрабатывают ни где и ни как. Это только воровство и кормушка на благо коррупции. Начните уже карать Страшновых и их прихвостней.. Уволившимся надо - вернуть награбленное..
    20:11
    11.01.2017
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  • ksmoo
    Как Страшнов не подавился своей премией! Его работники на почтах, благодаря которым он получил себе эту премию, получают грошовую зарплату, на которую жить нормально не возможно! А сколько километров пешком истаптывают почтальоны в сельской местности!!!! И как можно такого руководителя считать порядочным человеком не то что доверять ему такую организацию? Почему его оставили продолжать работать и ещё заключили с ним договор на дальнейшую работу!Неужели и здесь вор вору помогает?Откуда такая премия, если все работники у него нищие?
    20:15
    11.01.2017
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  • Michael Grey
    умение вовремя просечь, что пора валить дорогого стоит
    22:27
    11.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • diev
    Я забыл(. Кто бежит с тонущего корабля первым то.......?) Почта России давно уже стала НЕ желательным "подарком" в почтовом ящике! Письма никто не пишет. Приходят только или повестки, или реклама, или извещения.... Неужели не могут придумать важное и выгодное направление почты? Например воспользоваться методами частных курьерских служб. Делать так же быстро, качественно, как хорошие курьерские службы, только на порядок дешевле, чтоб стать лидером в области доставок и "брать" количеством! А чтоб еще сделать структуру богаче - можно заключать (вдобавок) договоры с интернет-магазинами, в последствии и тд. А то занимаются откровенной "порнографией" типа оплаты за ЖКХ по ничтожной (а в большинстве случаев - вообще беспроцентной) ставкой..... Загнутся скоро!
    23:00
    11.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Dobriy Kit
    "Сваливают" по тихому!
    Жареным запахло?
    23:09
    11.01.2017
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