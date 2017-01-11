В ОП надеются, что законопроект о донаборе ОНК рассмотрят в весеннюю сессию

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов надеется, что законопроект о донаборе в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) по контролю за правами заключенных, разработанный ОП, президентским Советом по правам человека и аппаратом уполномоченного по правам человека в РФ, будет принят в Госдуме РФ в ходе весенней сессии.

В среду в Общественной палате состоялось совещание с региональными общественными палатами, которое было посвящено предстоящей ротации ОНК в 13 регионах. Процедура выдвижения кандидатур начнется 13 января, на формирование комиссий во всех регионах отведено 60 дней. Новые составы ОНК должны быть сформированы в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Тыве, Приморском крае, Архангельской, Волгоградской, Калужской, Кемеровской, Новгородской, Псковской, Рязанской, Сахалинской и Смоленской областях.

"В наших с вами силах внести эти поправки в закон в весеннюю сессию при подключении самого широкого круга общественности для обсуждения", — цитирует Бречалова пресс-служба ОП РФ.

По мнению главы СПЧ Михаила Федотова, включение в закон нормы о дополнительном наборе является "единственным верным решением". С данным предложением также согласилась и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Предложенный правозащитниками и общественниками законопроект подразумевает, что оснований для доукомплектования ОНК может быть два: если комиссия не образована в правомочном составе или если Совет ОП примет решение о дополнении состава ОНК, уточнили в ОП. Причем принять решение о дополнении состава ОНК может как сам Совет ОП, так и по предложению омбудсмена, СПЧ или самих ОНК. В таком случае секретарь ОП РФ должен будет опубликовать в печатных СМИ уведомление о начале выдвижения кандидатур в состав ОНК.